السكة الحديد تطور قطاع نقل البضائع وتشغل 8481 عربة.. إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

نشرت وزارة النقل إنفوجراف يوضح التطور الذى شهده قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد، حيث كانت تمتلك هيئة السكك الحديدية في عام 2014 ، 8081 عربة منها (4055 عاطل - 4026 صالح بكفاءة 50 %) وفي 2023 أصبح أسطول نقل البضائع بالهيئة به 8481 عربة منها (400 عربة جديدة - 4781 عربة صالحة بكفاءة 60% - 3300 عربة عاطلة "لها عقود تجديدات").

وأكدت وزارة النقل أن هيئة السكة الحديد كان لديها ماكينات صيانة وتجديدات السكة في عام 2014 ، 40 ماكينة لصيانة وتجديد السكة منها(12 ماكينة عاطلة - 28 ماكينة صالحة بكفاءة 60%) وبحلول عام 2023 أصبحت الهيئة تمتلك 47 ماكينة بعد شراء 7 ماكينات جديدة حديثة ومتطورة وإصلاح وصيانة ورفع كفاءة 37 ماكينة صالحة بكفاءة 80% وهناك 3 ماكينات معطلة ولها عقود تجديدات .

وفى السياق جددت الهيئة البنية الأساسية وصيانة السكة حيث تم تجديد وتطوير مسافات سكة باجمالي اطوال 900 كم من اجمالي اطوال الشبكة الحالية 10 آلاف كم، كما تم تجديد وتطوير 1750 مفتاح سكة من إجمالي 6664 مفتاح بالسكة الحديد .