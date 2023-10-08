السجن المشدد 5 سنوات لعامل لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم " م.ا.م" عامل بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية بدائرة مركز العسيرات.

تعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة مركز العسيرات عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه ليس من أرباب الوظائف العمومية أشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية فى تزوير محررين رسميين وهما محضرين بمركز العسيرات وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة كما قام بالاشتراك مع اخر مجهول فى تزوير توكيل بطريق الاصطناع بأن اصطنع محررا على غرار الصحيح منه وأثبت ذلك على خلاف الحقيقة وذيله بأختام وتوقيعات مصنعة كما قام بتقليد خاتم شعار الجمهورية وبعد تقنين الإجراءات تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.