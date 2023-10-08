السجن المشدد 15 سنة لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 15 عاما، لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات، بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيو من العام الجاري، بدائرة مركز أخميم، عندما وجهت النيابة العامة كلا من "م . ص 36 عاما" عامل، و "أ . ف 26عاما" حاصل على ثانوية، تهمة إحراز جوهرا مخدرا "الحشيش" بقصد الاتجار، حيث وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائهما من المتعاطين وأصحاب الكيف وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.