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الرئيس السيسى يتلقى اتصالاً هاتفياً من المستشار الألماني لبحث جهود وقف التصعيد بين فلسطين وإسرائيل

الأحد، 08 أكتوبر 2023 08:29 م
الرئيس السيسى يتلقى اتصالاً هاتفياً من المستشار الألماني لبحث جهود وقف التصعيد بين فلسطين وإسرائيل الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من المستشار الألماني أولاف شولتز، لبحث الجهود الرامية لوقف التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تم التوافق على أهمية العمل المكثف نحو وقف التصعيد العسكري، للحيلولة دون انجراف الوضع إلى دوائر مفرغة من العنف والمعاناة الإنسانية، أخذاً في الاعتبار التداعيات الجسيمة المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليميين.
 
وذكر  المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،  أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد كذلك ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع من خلال دعم مسار التهدئة ودفع جهود تسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل وشامل ومستدام على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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