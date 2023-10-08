اليوم السابع
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الدفاع المدني الفلسطيني: إسرائيل ترتكب مجازر في قطاع غزة

الأحد، 08 أكتوبر 2023 11:22 ص
الدفاع المدني الفلسطيني: إسرائيل ترتكب مجازر في قطاع غزة قطاع غزة
أ ش أ

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أكد المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب حاليا مجازر بشتى أنواعها في قطاع غزة، ويستهدف عائلات بأكملها، مطالبا العالم بالتدخل لوقف التصعيد في الاراضي المحتلة.


وقال بصل ـ في تصريح خاص لقناة القاهرة الاخبارية اليوم الأحد ـ إننا نعيش أجواء حرب في غزة مع الاحتلال الاسرائيلي الذي يستهدف الابراج السكنية والمنازل والسيارات، مضيفا أن الاحتلال لا يفرق بين مقاوم أو مواطن أو دفاع مدني أو فرق طبية الجميع سواء لديه ويستهدف كل شىء متحرك.


وأضاف أن الطواقم الدفاع المدني تعاني عجزا كبيرا وإمكانياتها متواضعة وتتعامل مع الاحداث وفق المتاح لديها ، موضحا أن الدفاع المدني بحاجة إلى معدات ورافعات لانتشال جثث الشهداء من تحت الانقاض في قطاع غزة. 


ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين الآمنين، ودمارا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.


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