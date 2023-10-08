الجيش النمساوى: قواتنا فى لبنان لم تتأثر بتصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين

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أكد المتحدث باسم الجيش النمساوى الكولونيل مايكل باور أن وحدة الجيش النمساوى المتواجدة فى لبنان لم تتعرض لأى أخطار حتى الآن جراء تبادل تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال باور - فى تصريح اليوم /الأحد/ - "إن جنود الجيش النمساوى فى لبنان لاحظوا قصف قاعدتين حدوديتين إسرائيليتين بقذائف الهاون، فضلا عن إطلاق نار مضاد بالمدفعية من إسرائيل على لبنان"، موضحا أنه لا يتأثر أى من أفراد الوحدة النمساوية حاليا بشكل مباشر بالنزاع.



وأضاف أن مهمة جنود الجيش النمساوى هى تهدئة الوضع فى لبنان وضمان الأمن للسكان، حيث يتم تمثيل القوات المسلحة النمساوية هناك بحوالى 180 شخصا.



يشار إلى أن القوات المسلحة النمساوية، هى جزء من بعثة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان منذ نوفمبر 2011، ويشكل 11800 جندى و1000 موظف مدنى تابع للأمم المتحدة من 40 دولة جزءًا من عملية "قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان"، ويقع مقر قوة حفظ السلام فى معسكر الناقورة جنوب غرب البلاد.