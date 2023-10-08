اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش الروسى: مقتل وإصابة 185 جنديًا أوكرانيًا فى جنوب دونيستك

الأحد، 08 أكتوبر 2023 05:22 م
الجيش الروسى: مقتل وإصابة 185 جنديًا أوكرانيًا فى جنوب دونيستك الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

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 أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن القوات الروسية قصفت وحدات الجيش الأوكرانى بمدينة دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا ما أسفر لمقتل وإصابة حوالى 185 جنديًا أوكرانيا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.


وذكرت الدفاع الروسية فى بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، "جنوب دونيتسك، صدت وحدات المجموعة القتالية الشرقية هجوما من جانب للواء الدفاع الإقليمى 127 التابع للقوات الأوكرانية بالقرب من بريوتنوى فى منطقة زاباروجيا".

وأشار البيان إلى أنه "تم تنفيذ ضربات من قبل الطائرات الهجومية على القوى العاملة والمعدات التابعة للواء 72 الآلى للجيش الأوكرانى بالقرب من نوفوميخيلوفكا فى دونيستك".

وأضاف بيان الدفاع الروسية أن "إجمالى حصيلة القتلى والجرحى من جانب القوات الأوكرانية بلغ نحو 185 فردًا بالإضافة إلى تدمير 3 مركبات قتالية مدرعة ومركبتين آليتين ومدفع هاوترز دى -20 فى منطقة جنوب دونيستك خلال ال24 ساعة الماضية".

 

 


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