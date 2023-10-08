اليوم السابع
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الجالية المصرية بهولندا تواصل توثيق تأييدات لدعم ترشح الرئيس السيسى

الأحد، 08 أكتوبر 2023 09:57 م
الجالية المصرية بهولندا تواصل توثيق تأييدات لدعم ترشح الرئيس السيسى الجالية المصرية بهولندا
كتب محمود راغب

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وثق عدد من أبناء الجالية المصرية في هولندا اليوم الأحد، تأييدات للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة.

وقال عيسى الفار مسؤول حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في هولندا أن هناك دعما كبيرا من أبناء الجالية المصرية في هولندا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الفار أن استمرار توافد أبناء الجالية المصرية في هولندا على السفارة المصرية لتوثيق طلبات ترشح للرئيس عبد الفتاح السيسي دليلا واضحا على الشعبية الهائلة التي يتمتع بها الرئيس السيسي بين أبناء الجالية المصرية في هولندا.

الجالية المصرية
الجالية المصرية

 

جانب من الجالية المصرية
جانب من الجالية المصرية

 


المصريين بهولندا

حمله مواطن

المصريين بالخارج

الانتخابات الرئاسيه



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