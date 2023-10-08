اليوم السابع
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اعترافات لصوص السيارات بمطروح: بنسرقها ونغير ملامحها لإعادة بيعها

الأحد، 08 أكتوبر 2023 09:00 ص
اعترافات لصوص السيارات بمطروح: بنسرقها ونغير ملامحها لإعادة بيعها سرقة سيارة - أرشيفية
كتب سليم على

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أدلى 3 عاطلين باعترافات أمام النيابة العامة بمطروح، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة سيارات المواطنين من محافظ مطروح. 
 
واضافوا خلال التحقيقات ، أنهم يضعون خطة لسرقة السيارات عن طريق تتبع الضحية المقرر سرقتها والمكان الذى يترك فيه سيارته وبعد التأكد من غياب حركة المارة بالشوارع نسرقها، ثم يقوم المتهم الثالث بتغير ملامحها لإعادة بيعها مرة أخرى. 
 
وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ووجهت لهم تهمة السرقة. 
 
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مطروح بمديرية أمن مطروح من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بسرقة سيارته الملاكى حال توقفها أمام مسكنه.
 
وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين سائق وعاطل وقيامهما بتسليم السيارة لعامل بمحل كاوتش – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية لتغيير هيئتها وبيعها.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم والسيارة المستولى عليها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

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