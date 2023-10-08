اشتباكات فى سديروت.. ووصول تعزيزات عسكرية إسرائيلية

وكالات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر الأحد، بأن إسرائيل تدفع بتعزيزات عسكرية بينها دبابات إلى سديروت.

وتداولت وسائل إعلام فلسطينية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات قالوا إنها للتعزيزات الإسرائيلية التي تصل إلى سديروت.

مشاهد تظهر استمرار الاشتباكات في سديروت pic.twitter.com/BxBjdO9GHF — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) October 7, 2023

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن اشتباكات بين الإحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين لا تزال دائرة في سديروت.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بوقوع إطلاق نار في مركز تجاري بسديروت لم تعرف أسبابه.

وكانت مدينة سديروت الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، محورا مهما لمعركة بين فصائل فلسطينية وقوات إسرائيلية، السبت، في إطار الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس.

ويبدو أن المدينة كانت من أوائل أهداف الفصائل الفلسطينية، فمنذ الصباح شهدت معارك سيطر فيها عناصر الفصائل على مركز شرطة وسيارات تابعة له.