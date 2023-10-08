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استهداف مدرعة "النمر المدولبة" الإسرائيلية بصاروخ كورنيت الروسي بقطاع غزة

الأحد، 08 أكتوبر 2023 03:00 ص
استهداف مدرعة "النمر المدولبة" الإسرائيلية بصاروخ كورنيت الروسي بقطاع غزة قطاع غزة
وكالات

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استهدفت فصائل فلسطينية في وقت متأخر من مساء السبت، مدرعة "النمر المدولبة" الإسرائيلية بصاروخ كورنيت الروسي الصنع، شرق حي الشجاعية في قطاع غزة.

ونشر الإعلام العسكري للفصائل الفلسطينية، مقطعا يوثق عملية تحديد موقع العربة واستهدافها بصاروخ "كورنيت" ما أسفر عن تدميرها.

واقتحمت فصائل فلسطينية السبت موقع إيرز العسكري شمال قطاع غزة، وقتلت وأسرت من فيه من الجنود الإسرائيليين ضمن معركة "طوفان الأقصى".

كما انتشر مقطع فيديو عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي يؤكد أن مقاتلين فلسطينيين استولوا على 4 دبابات إسرائيلية من طراز ميركافا وناقلة جند مدرعة من طراز نامر.

واستهدفت فصائل فلسطينية يوم السبت رشاشا إسرائيليا "يرى ويطلق" شرق قطاع غزة باستخدام طائرة عمودية "مسيرة" ضمن معركة "طوفان الأقصى".


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