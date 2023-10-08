استطلاع يتوقع فوزا ساحقا لحزب العمال البريطانى.. وخسارة 12 وزيرا لمقاعدهم

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن حزب "العمال" البريطانى في طريقه حالياً لتحقيق نصر ساحق على غرار ما حققه عام 1997، وفقاً لنموذج جديد مثير يشير إلى خسارة "المحافظين" لكل مقاعد الجدار الأحمر التي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن حزب المحافظين يمكن أن يخسر أيضًا أكثر من 20 دائرة انتخابية في معاقل الجدار الأزرق الجنوبي ويحقق عددًا قياسيًا فى خسارة المقاعد، وفقًا لنموذج كل دائرة انتخابية الذي أطلعت عليه صحيفة "الأوبزرفر". ومن بين الذين يواجهون الهزيمة نائب رئيس الوزراء أوليفر دودن، ووزير الدفاع جرانت شابس، والمنافسة على القيادة بيني موردونت. ويواجه نحو 12 وزيرًا خطر الإقالة ما لم يتمكن ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، من تقليص تقدم حزب العمال في استطلاعات الرأي.

ووفقاً للتوقعات المركزية للنموذج، والتي تأخذ في الاعتبار الحدود الجديدة التي سيتم التنافس على أساسها في الانتخابات المقبلة، فإن حزب العمال سوف يفوز بـ 420 مقعداً ــ وهو ما يعادل أغلبية ساحقة تبلغ 190 مقعداً. وسيحصل حزب المحافظين على 149 مقعداً فقط، بينما سيحصل حزب الديمقراطيين الأحرار على 23 مقعداً. وتعكس النتائج الانهيار الساحق الذي حدث عام 1997، عندما حصل حزب توني بلير على أغلبية بلغت 179 مقعداً مقابل 418 مقعداً. ويشير التحليل الجديد أيضًا إلى أن تكلفة المعيشة وحالة هيئة الخدمات الصحية الوطنية لا تزال تمثل الأولويات الواضحة للناخبين.

وتم إجراء الدراسة الضخمة، بتكليف من مجموعة حملة 38 درجة، من قبل شركة استطلاعات "سورفاجين" باستخدام استطلاع ضخم يتكون من أكثر من 11000 ناخب، تم بعد ذلك تطبيق تقنية النمذجة متعددة المستويات والتقسيم الطبقي (MRP) للوصول إلى النتائج على مستوى الدوائر الانتخابية. ونجح منظمو استطلاعات الرأي الذين يستخدمون هذه الطريقة في الكشف عن التقلبات قبل انتخابات عام 2017.

وفي حين أن أغلبية حزب العمال البالغة 190 مقعدًا هي متوسط تقديراته، فإن النمذجة - بناءً على استطلاعات الرأي التي أجريت قبل وقت قصير من مؤتمر حزب المحافظين الأسبوع الماضي - تشير إلى أن حزب العمال يمكن أن يحصل على ما بين 402 و437 مقعدًا. ويمكن أن يحصل المحافظون على ما بين 132 و169 مقعدًا. وتشير النتائج إلى حصول حزب العمال على أغلبية تتراوح بين 154 و224 مقعدا.

ووجد التحليل أن كل مقعد من مقاعد الجدار الأحمر الـ 44 التي فاز بها المحافظون في الانتخابات الأخيرة سيعود إلى حزب العمال. كما خسر المحافظون 22 مقعدًا إضافيًا مما يسمى بمقاعد الجدار الأزرق – والتي تم تحديدها على أنها تلك التي احتلها المحافظون في عام 2019، والتي تضم أغلبية من الناخبين المؤيدين للبقاء داخل الاتحاد الأوروبى وعدد أعلى من المتوسط من الخريجين.