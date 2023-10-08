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أكرم القصاص - علا الشافعي
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استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب حاجز "قلنديا" العسكرى شمال القدس

الأحد، 08 أكتوبر 2023 11:17 م
استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب حاجز "قلنديا" العسكرى شمال القدس قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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 استشهد مواطنان فلسطينيان من مُخيم "قلنديا" الواقع شمال مُحافظة "القدس" المُحتلة، مساء اليوم /الأحد/، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز "قلنديا" العسكرى.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، فى بيان مقتضب، بوصول شهيدين برصاص الاحتلال، و9 إصابات بينها إصابة حرجة فى الرأس، إلى مجمع فلسطين الطبى بمدينة رام الله.


وذكرت مصادر فلسطينية أن مواجهات اندلعت قرب حاجز "قلنديا" العسكري، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحى بشكل مباشر صوب الشبان، ما أدى لاستشهاد شابين، وإصابة 9 آخرين.

 

 


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