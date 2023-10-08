إنجازات النقل.. السكة الحديد تشغل عربات روسية ثالثة مكيفة لأول مرة.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

نشرت وزارة النقل فيديو يرصد التشغيل اليومي للقطار الروسي على خطوط السكك الحديدية، والذى يعد من القطارات الجديدة وصاحب تشغيلها ظهور خدمات جديدة بالسكة الحديد وهي عربات الدرجة الثالثة المكيفة، وصفقة العربات الروسية الـ (1350) عربة جديدة تتكون من 850 عربة مكيفة ( 500 درجة ثالثة مكيفة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ الهيئة و50 عربة بوفيه ثالثة مكيفة و 180 عربة درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة ) بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية.

وأضاف وزير النقل، أن الصفقة هى إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية لتطوير قطاع السكك الحديدية ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة وتوفير كافة الإمكانيات لافتاً إلى أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى و انتظام جداول التشغيل حيث أن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعاً إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

جدير بالذكر أن الصفقة تأتي في إطار الاتفاق المُبرم بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية وشركة جانز مافاج المجرية لتصنيع وتوريد باقى العربات المتبقية من إجمالي صفقة الـ 1300 عربة سكة حديد جديد بالاضافة الى قيام الشركة المجرية بتوريد عدد 50 عربة بوفية جديدة ستعمل على القطارات الروسية الدرجة الثالثة المكيفة ليصل إجمالي العربات الى 1350 عربة والتي تعتبر الصفقة الأضخم فى تاريخ الهيئة ليتم استكمال ما تبقى من الصفقة من خلال الجانب المجرى.