إغلاق خط أنابيب لنقل الغاز في بحر البلطيق بين فنلندا وإستونيا

أحمد علوى

قالت فنلندا وإستونيا اليوم الأحد إن وصلة البلطيق في خط أنابيب غاز "بلتيكونيكتور" الذي تمر بين البلدين عبر بحر البلطيق قد تم إغلاقها بشكل مؤقت للاشتباه في حدوث تسرب.