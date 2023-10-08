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إعلام إسرائيلى: تحرير مستوطنين كانوا محتجزين في مستوطنة بمحيط غزة

الأحد، 08 أكتوبر 2023 03:39 ص
إعلام إسرائيلى: تحرير مستوطنين كانوا محتجزين في مستوطنة بمحيط غزة الجيش الاسرائيلى
وكالات

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، بتحرير الرهائن في مستوطنة بئيري بعد احتجازهم لساعات من قبل مقاتلي الفصائل الفلسطينية، حسبما نقلت قناة سكاى نيوز الإخبارية.

ووفق وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن تعداد الرهائن الذين تم تحريرهم في مستوطنة بئيري الواقعة في غلاف غزة، يبلغ 50 رهينة.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد قالت يوم الأحد، إن عدد المصابين بنيران حركة حماس قد ارتفع إلى 1590. وأوضحت الوزارة أن من بين المصابين الـ1590، 19 حالة موت سريري، و293 مصنّفة على أنها خطيرة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 300 شخص على الأقل.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الفصائل الفلسطينية في تسجيل بث بعد وقت قصير من منتصف الليل إن العدد الإجمالي للإسرائيليين الذين أسرتهم الحركة في هجوم على بلدات إسرائيلية يوم السبت "أكثر مما أعلن نتانياهو (رئيس وزراء إسرائيل) بأضعاف مضاعفة".

وأضاف المتحدث أن الأسرى موجودون بكل المحاور في قطاع غزة "وسيجري عليهم ما يجري على أهالي قطاع غزة".

 


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