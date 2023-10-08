اليوم السابع
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الأحد، 08 أكتوبر 2023 02:52 م
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إصابة شاب تصدى لمحاولة سرقة دراجته النارية فى قنا

الأحد، 08 أكتوبر 2023 02:04 م
إصابة شاب تصدى لمحاولة سرقة دراجته النارية فى قنا إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب شاب، اليوم الأحد، إصابات متفرقة إثر تعدٍ أشخاص عليه أثناء محاولتهم سرقة دراجة نارية كان يستقلها، بالبحرى قامولا بمركز نقادة، جنوب محافظة قنا.
 
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة شاب بإصابات متفرقة بالجسم إثر تعدٍ أشخاص عليه فى قرية البحرى قامولا التابعة لمركز نقادة جنوب قنا لسرقة دراجته النارية، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين فى الواقعة، فيما تبين إصابة محمود.ح.ح، 35 عاما، من نجع القرية.
 
 
تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولى التحقيقات ونقل المصاب إلى مستشفى طوخ بقنا.

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