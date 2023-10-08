اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 أكتوبر 2023 10:15 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة ربة منزل إثر سقوطها من علو فى الشرقية

الأحد، 08 أكتوبر 2023 09:38 ص
إصابة ربة منزل إثر سقوطها من علو فى الشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيبت ربة منزل باضطراب بدرجة الوعى وإصابات متعددة، إثر سقوطها من علو داخل منزلها نطاق مركز ههيا بمحافظة الشرقية، وتم نقلها إلى مستشفى ههيا العام لتلقى الإسعافات الأولية.
 
البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود  إشارة مستشفى ههيا المركزى بوصول" سامية ال س " 62 سنة مقيمة نطاق مركز ههيا، مصابة باضطراب بالوعى وإصابات متعددة، وتم تقديم الإسعافات الأولية.
 
وتبين من التحريات حدوث إصابة ربة المنزل إثر سقوطها من علو داخل منزلها نطاق دائرة مركز ههيا، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته من قبل الأجهزة الأمنية إلى النيابة العامة، التى طلبت الإستعلام عن حالة المصابة وكيفية حدوث إصابتها.
 
 
 
 
 

مركز ههيا

مستشفى ههيا

سقوط من علو

اصابة ربة منزل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة