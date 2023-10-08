إصابة ربة منزل إثر سقوطها من علو فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيبت ربة منزل باضطراب بدرجة الوعى وإصابات متعددة، إثر سقوطها من علو داخل منزلها نطاق مركز ههيا بمحافظة الشرقية، وتم نقلها إلى مستشفى ههيا العام لتلقى الإسعافات الأولية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى ههيا المركزى بوصول" سامية ال س " 62 سنة مقيمة نطاق مركز ههيا، مصابة باضطراب بالوعى وإصابات متعددة، وتم تقديم الإسعافات الأولية.

وتبين من التحريات حدوث إصابة ربة المنزل إثر سقوطها من علو داخل منزلها نطاق دائرة مركز ههيا، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته من قبل الأجهزة الأمنية إلى النيابة العامة، التى طلبت الإستعلام عن حالة المصابة وكيفية حدوث إصابتها.