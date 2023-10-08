إصابات بين فلسطينيين في سلسلة غارات لطيران الاحتلال على قطاع غزة

أصيب عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، اليوم الأحد، جراء سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، على عدد من البنايات والمواقع والبنية التحتية في قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة وفا الإخبارية.

وأفاد مراسل "وفا" بأن طائرات الاحتلال قصفت بصاروخين مبنى في حي الرمال غرب مدينة غزة وسوته بالأرض، ما أدى إلى إصابات في صفوف المواطنين القاطنين في البنايات المجاورة له.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية ملعب فلسطين وطريقا رئيسيا في محيطه بعدد من الصواريخ، وألحقت دماراً وخراباً في المكان وبالبنية التحتية.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي موقعاً مزيداً من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين الآمنين، ودماراً في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

يشار إلى أن حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان صباح السبت بلغت 232 شهيداً ونحو 1700جريح، بعضهم بحالة حرجة وخطيرة.