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إجراءات وضوابط التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية لطلبة المنازل

الأحد، 08 أكتوبر 2023 04:36 م
إجراءات وضوابط التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية لطلبة المنازل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين

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حددت المديريات التعليمية إجراءات وضوابط التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية بالنسبة للطلاب المنازل للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وفق الخطوات التالية:

 

- يسجل الطالب بياناته على الموقع ويتم مراجعتها بواسطة المدرسة على أن ترفق المستندات التالية:-

- بيان نجاح من الصف الثاني إلى الصف الثالث الإعدادي لطلاب المنازل أو بيان رسوب في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عن أخر عام رسب فيه في حالة رسوبة عام 2022، وما قبلها مع كتابة إقرار بعد التقدم عام 2023.

- أما إذا كان الطالب راسب عام 2022/2023 عليه تقديم بيان رسوب عام 2022، وبيان رسوب 2023.

- الراغبون في تحسين المجموع الناجحون في عام 2023 يرفق مع استمارات التقدم :-

- الاستمارة الدالة علي النجاح 2023 ولا يعقد بيان النجاح أو كشف الدرجات.

- اعتماد الاستمارة الدالة علي النجاح عام 2023، من التعليم الثانوي  العام والخاص والتعليم الفني ،تجاري وصناعي وزراعي، بما يفيد قيده بإحدي المدارس الثانوية الرسمية أو الخاصة في العام الدراسي المتقدم فيه لامتحان لتحسين المجموع.

- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.


التربية والتعليم

إجراءات التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية وفق نظام المنازل

اخبار مصر

ضوابط التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية وفق نظام المنازل



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