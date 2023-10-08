أمن الجيزة يلجأ لكاميرات المراقبة لكشف ملابسات العثور على جثة شخص فى 6 أكتوبر

كتب ــ بهجت أبو ضيف

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على جثة أحد الأشخاص، تم العثور عليها في مدينة 6 أكتوبر، لكشف ملابسات الواقعة، كما تم الاستماع لأقوال شهود عيان.

ولجأ رجال المباحث إلى فحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، للتوصل لهوية الشخص المتوفى، وتم مناظرة الجثة، لبيان سبب الوفاة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

يجرى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص في مدينة 6 أكتوبر، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص به إصابات.

عقب مناظرة الجثة، تم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.