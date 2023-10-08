أمن الجيزة يسقط تاجر حشيش قبل ترويجه بين عملائه فى المنيرة الغربية

كتب بهجت أبو ضيف

نجح ضباط مديرية أمن الجيزة، فى القبض على مسجل خطر، متورط في الاتجار بالمواد المخدرة، حيث تم القبض عليه بمنطقة المنيرة الغربية، وضبط بحوزته قطع من الحشيش المخدر، معدة للبيع، قبل ترويجها بين عملائه، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

كشفت تحريات ضباط مديرية أمن الجيزة، حيازة مسجل خطر لمواد مخدرة، استعدادا لترويجها بين عملائه، خاصة في منطقة المنيرة الغربية.

وبدأ رجال المباحث في رصد تحركات المتهم، وتتبعه في المناطق التي يتردد عليها، وبإعداد كمين له، تم القبض عليه، متلبسا، وبحوزته عددا من قطع الحشيش المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ من متحصلات ترويج المخدر.

اعترف المتهم بحصوله على الحشيش من تاجر مواد مخدرة، أرشد عن هويته، كما اعترف بحيازة المضبوطات للاتجار بها، والتنقل بين عملائه في عدة مناطق بالجيزة، من بينها المنيرة الغربية، لترويج بضاعته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والتحفظ على المضبوطات، وتحرر محضرا بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.