"أحمد باسم" بطل المشروع القومى للموهبة يحصل على برونزية البطولة العربية للتايكوندو

كفر الشيخ- محمد سليمان

اقتنص اللاعب أحمد باسم، بطل منتخب الصفوة للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى ولاعب تايكوندو المشروع القومي بكفر الشيخ، الميدالية البرونزية بعد منافسات قوية ورغم إصابته في دور الثمانية أمام بطل الجزائر الشقيق، وتستمر البطولة العربية المفتوحة للتايكوندو حتى 14 أكتوبر برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

هنأ الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اللاعب أحمد باسم، لاعب تايكوندو مطوبس، وابن المشروع القومي بالمحافظة على أدائه المتميز بالبطولة ضمن صفوف المنتخب، موضحاً أن اللاعبة بشرى اسماعيل تواجه بطلة العراق، اليوم الأحد، ضمن منافسات البطولة، وقد استدعى المنتخب 3 من لاعبى تايكوندو المشروع بالمحافظة وهم: أحمد باسم و السيد مرعى و بشرى اسماعيل، لخوض منافسات البطولة العربية، وذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى، وتدريب محمود الشهاوي مدرب اللعبة بالمشروع.

ويشارك بطولة الأندية العربية المفتوحة للتايكوندو بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، 2100 لاعب ولاعبة ممثلين لعدد 135 هيئة رياضية، تقام منافسات الكروجي والباراكروجي للناشئين والشباب خلال الفترة من 5 حتى 8 أكتوبر بمشاركة 650 لاعبا ولاعبة، بينما تقام منافسات البومزا والبارابومزا خلال الفترة من 12 حتى 14 أكتوبر الجاري بمشارك 1450 لاعب ولاعبة.