3 لقاءات لرئيس البنك الدولى خلال الاجتماعات السنوية فى مراكش.. تعرف عليها

كتب عبد الحليم سالم

تشهد الاجتماعات السنوية للبنك الدولى في مراكش بالمغرب ، 3 لقاءات مهمة لرئيس البنك الدولى اجاى بانجا، أهمها الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لعام 2023 يوم الجمعة، 13 أكتوبر ، حيث سيترأس الاجتماعات السنوية وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو، ورئيس البنك الدولي السيد أجاي بانجا، ومدير عام صندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا جورجييفا، يتحدثون في الجلسة العامة للاجتماعات السنوية في 13 أكتوبر في مراكش، المغرب.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك الدولى ستبث هذه الفعالية مباشرة عبر الانترنت ضمن الاجتماعات السنوية التي تقام هذا العام في مراكش. ستتوفر الترجمة الفورية باللغات العربية والفرنسية والإسبانية.

كما يشهد رئيس البنك الدولى وروز كيميو كريغ ، رئيسة الفريق المعني بمشاركة أصحاب المصلحة بالبنك الدولي يوم الثلاثاء 10 أكتوبر لقاء مفتوح ع ممثلي المجتمع المدني ، حيث يمثل اللقاء المفتوح لرئيس البنك الدولي مع ممثلي المجتمع المدني حدثًا رئيسيًا خلال الاجتماعات السنوية، حيث يتيح فرصة لممثلي المجتمع المدني للحوار مع الرئيس حول الأولويات الإنمائية المشتركة.

فيما سيلقي رئيس البنك الدولي أجاي بانجا كلمة أمام الصحافة خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023. وسيلقي كلمة افتتاحية ثم يتلقى أسئلة من وسائل الإعلام الدولية التي تغطي الاجتماعات خلال المؤتمر الصحفي الافتتاحي يوم الأربعاء، 11 أكتوبر .