10 معلومات عن مشروع إنشاء محطة للحاويات بميناء الدخيلة بالإسكندرية

1- يسعى المشروع للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

2- يوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

3-يتم إنشاءه بطول 1200م،(من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680م) وعمق 18م،

4-مساحته تبلغ 840 ألف م٢ تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا.

5-تسمح المحطة باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر

6- سيتم استخدام باقي مساحة رصيف 100 في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو بهدف زيادة الطاقة الإستيعابة لتداول الحاويات والبضائع .

7- تعمل على إنشاء و خلق محاور لوجستية تنموية متكاملة لربط مناطق الانتاج الصناعي و الزراعي و التعديني و الخدمي بالموانئ البحرية

8- يحقق اهداف فى نقل نظيفة و سريعة و آمنة

9- ياتي ضمن محورين لوجستيين رئيسين هما (محور السخنة/ الاسكندرية - محور القاهرة / الإسكندرية) .

10- يحقق توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة العالمية واللوجستيات.