اليوم السابع
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السبت، 07 أكتوبر 2023 10:07 ص
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10 معلومات عن مشروع إنشاء محطة للحاويات بميناء الدخيلة بالإسكندرية

السبت، 07 أكتوبر 2023 09:00 ص
10 معلومات عن مشروع إنشاء محطة للحاويات بميناء الدخيلة بالإسكندرية ميناء الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تعمل هيئة ميناء الإسكندرية على العديد من المشروعات التنموية منها مشروع انشاء محطة للحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة وهو من أكبر المشروعات التنموية وينشر " اليوم السابع" 10 معلومات عن المحطة الجديدة.

1- يسعى المشروع للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.
 
2- يوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة
 
3-يتم إنشاءه بطول 1200م،(من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680م) وعمق 18م،
 
4-مساحته تبلغ 840 ألف م٢ تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا.
 
5-تسمح المحطة باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر
 
6- سيتم استخدام باقي مساحة رصيف 100 في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو بهدف زيادة الطاقة الإستيعابة لتداول الحاويات والبضائع .
 
7- تعمل على إنشاء و خلق محاور لوجستية تنموية متكاملة لربط مناطق الانتاج الصناعي و الزراعي و التعديني و الخدمي بالموانئ البحرية
 
8- يحقق اهداف فى نقل نظيفة و سريعة و آمنة
 
9-  ياتي ضمن محورين لوجستيين رئيسين هما (محور السخنة/ الاسكندرية - محور القاهرة / الإسكندرية) .
 
10- يحقق توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة العالمية واللوجستيات.
 

 


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