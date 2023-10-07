10 معلومات عن مشروع إنشاء محطة للحاويات بميناء الدخيلة بالإسكندرية

تعمل هيئة ميناء الإسكندرية على العديد من المشروعات التنموية منها مشروع انشاء محطة للحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة وهو من أكبر المشروعات التنموية وينشر " اليوم السابع" 10 معلومات عن المحطة الجديدة.
1- يسعى المشروع للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.
2- يوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة
3-يتم إنشاءه بطول 1200م،(من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680م) وعمق 18م،
4-مساحته تبلغ 840 ألف م٢ تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا.
5-تسمح المحطة باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر
6- سيتم استخدام باقي مساحة رصيف 100 في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو بهدف زيادة الطاقة الإستيعابة لتداول الحاويات والبضائع .
7- تعمل على إنشاء و خلق محاور لوجستية تنموية متكاملة لربط مناطق الانتاج الصناعي و الزراعي و التعديني و الخدمي بالموانئ البحرية
8- يحقق اهداف فى نقل نظيفة و سريعة و آمنة
9- ياتي ضمن محورين لوجستيين رئيسين هما (محور السخنة/ الاسكندرية - محور القاهرة / الإسكندرية) .
10- يحقق توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة العالمية واللوجستيات.
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