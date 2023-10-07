اليوم السابع
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يهم العمالة بالمملكة.. "الجوازات" السعودية توضح تفاصيل تأشيرة الخروج عبر "ابشر أعمال"

السبت، 07 أكتوبر 2023 04:37 م
يهم العمالة بالمملكة.. "الجوازات" السعودية توضح تفاصيل تأشيرة الخروج عبر "ابشر أعمال"
إيمان حنا

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أعلنت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، أن خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المقيمة فى المملكة، أثناء فترة التدريب للعامل عبر منصة "أبشر أعمال" الإلكترونية ؛ تسهل على أصحاب العمل إصدار التأشيرة دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات. وفق"سبق".

وأضافت: أن الخدمة تتيح لأصحاب العمل إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيا خلال فترة تدريب العامل، وذلك عبر منصة "أبشر أعمال" الإلكترونية.

وقالت إن الفئة المستهدفة هي أصحاب العمل للعمالة التجارية، مشيرة إلى أن للخدمة مميزات؛ منها إمكانية إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التدريب أو التجربة، وإصدار التأشيرة إلكترونيًا، والخدمة مجانية ولا يمكن بعد تنفيذها إلغاء التأشيرة أو إصدار هوية مقيم.

وأكدت أن الهدف من تطوير الخدمة هو وجود إدارة بلا ورق، وتسهيل الإجراءات، والتحول الرقمي.


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