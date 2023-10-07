وصول تأييدات المواطنين للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي لمقر الهيئة الوطنية للانتخابات

كتب إبراهيم قاسم - تصوير خالد كامل

وصلت منذ قليل تأييدات المواطنين التى وثقوها بمكاتب التوثيق بالشهر العقاري، للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدا لتقديم أوراق الترشح من خلال المستشار محمود فوزى الممثل القانونى للمرشح الرئاسي بصفته وكيلا عنه، وتم إحضار التأييدات داخل سيارات خاصة حيث تم تقديمها للهيئة، وفى انتظار تقديم باقى الأوراق.

وتتمثل خطوات تقديم طلب الترشح في الانتخابات الرئاسية داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات في أن يقوم المرشح أو وكيله بسحب نموذج الترشح من أحد موظفي الهيئة المتواجدين في القاعة ويقوم بملء البيانات المطلوبة ثم تسليم تذكيات أعضاء مجلس النواب البالغة 20 تذكية أو 25 توكيل من توكيلات المواطنين التي تم تجميعها في مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري .

وسلم الممثل القانونى للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاد طالب الترشح وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التقرير الطبي الخاص بالمرشح والتوقيع على إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى والتوقيع على إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره وبيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة وإيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب، مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.

وكانت قوات الأمن القاهرة عززت من تواجدها أمام مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، بشارع القصر العينى، فى أول أيام فتح باب الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024.

ونشرت الأجهزة الأمنية قواتها أمام الباب الرئيسي للهيئة الوطنية في إطار الاستعدادات لاستقبال المرشحين الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية.

وجهزت الهيئة الوطنية للانتخابات قاعة كبرى بالطابق الأرضي، لاستقبال المرشحين أو وكلائهم القانونيين، لتقديم طلب الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024 ، حيث يستمر فتح باب الترشح يوميا حتى في العطلات الرسمية من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخيرة، ولمدة 10 أيام تنتهى في 14 أكتوبر الجاري.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام تنتهي في 14 أكتوبر، على أن تجري عملية الاقتراع للمصريين في الخارج ايام 1و2و3 ديسمبر بالداخل ايام 10و11و12 ديسمبر.