وزير العدل يلتقي قضاة محاكم الإسكندرية ويؤكد حرص الدولة على استقلال القضاء

كتب إبراهيم قاسم

التقى المستشار عمر مروان وزير العدل صباح اليوم السبت، مع قضاة محكمة الاستئناف وقضاة محاكم الاقتصادية وشرق وغرب الإسكندرية وشمال وجنوب دمنهور ومطروح الابتدائية، وذلك خلال زيارته لمحكمة استئناف الإسكندرية.

وكان في استقبال المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار اسماعيل عطية رئيس محكمة استئناف الاسكندرية عضو مجلس القضاء الأعلى ورؤساء المحاكم الابتدائية.

ووجه المستشار عمر مروان وزير العدل خلال كلمته للقضاة التهنئة بمناسبة عيد القضاء وبداية العام القضائي معربا عن تقديره البالغ لتفانى القضاة في أداء رسالتهم ، مؤكدا حرص الدولة المصرية على استقلال القضاء ، مضيفا أن وزارة العدل لا تألو جهدا في دعم وتقريب جهات التقاضى من المواطنين وتعزيز منظومة العمل بالوسائل المستحدثة بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة ليحصل كل مواطن على حقه في أسرع وقت ممكن.

وفي ختام كلمته أهاب وزير العدل بالقضاة بذل المزيد من الجهد وسرعة الفصل في الدعاوي المنظورة ومواصلة الارتقاء بمنظومة القضاء المصري باعتباره اساساً متيناً للحكم الرشيد الذي تنعم به مصرنا ويسهم بشكل فعال في نهضتها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.