وزير الدفاع الأمريكى: نضمن امتلاك إسرائيل "كل شئ للدفاع عن نفسها"

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قال وزير الدفاع الأمريكية لويد أوستن، لوسائل إعلام إسرائيلية اليوم /السبت/ أن الولايات المتحدة تضمن أن تمتلك إسرائيل "كل شيء للدفاع عن نفسها".

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن تصريحات أوستن تأتى ردا على الهجمات والاختراقات التى وقعت خلال اليوم واسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات.



وأكد وزير الدفاع الأمريكى أنه يتابع - عن كثب - التطورات فى إسرائيل، مشددا على أنه لا تغيير فى التزام واشنطن "بحق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها".

وقال إن وزارة الدفاع الأمريكية ستعمل - خلال الأيام المقبلة - على ضمان أن تمتلك إسرائيل ما تحتاجه "للدفاع عن نفسها".



وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أكد أنه أجرى محادثات مع الرئيس الأمريكى جو بايدن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم.