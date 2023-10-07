هيلارى كلينتون تعترف: ترامب الأقرب للمنافسة فى انتخابات 2024 وعلينا هزيمته

كتبت رباب فتحى

قالت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة الديمقراطية للرئاسة فى 2016 إن أنصار الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب قد يحتاجون إلى "إلغاء برمجتهم" كما لو كانوا أعضاء في طائفة دينية.

وقالت السيدة الأولى السابقة لشبكة "سى إن إن" الأمريكية "للأسف، الكثير من هؤلاء المتطرفين… يتلقون أوامرهم من دونالد ترامب، الذي لم يعد لديه أي مصداقية بأي مقياس".

وأضافت "إنه في ذلك فقط لنفسه. وهو الآن يدافع عن نفسه في الدعاوى المدنية والدعاوى الجنائية. ومتى ينفصلون عنه؟ لأنه في مرحلة ما ربما تكون هناك حاجة إلى إلغاء برمجة رسمية لأعضاء الطائفة. ولكن يجب أن يحدث شيء ما."

وخسرت كلينتون الانتخابات الرئاسية أمام ترامب في عام 2016.

وقضى الملياردير أربع سنوات في السلطة قبل أن يخسر أمام جو بايدن في عام 2020. ورفض ترامب قبول تلك الخسارة، وأجج هجوم 6 يناير المميت على الكونجرس. أدى ذلك إلى عزله للمرة الثانية، والتي نجا منها، مثل الأولى. ويواجه الآن 91 تهمة جنائية (17 تتعلق بتخريب الانتخابات) وتهديدات مدنية متنوعة، لكنه مع ذلك هو المرشح الجمهوري الواضح لمواجهة بايدن مرة أخرى في العام المقبل، وفقا للشبكة.

وقالت كلينتون: “أعتقد، للأسف، أنه سيكون المرشح وعلينا أن نهزمه. وعلينا أن نهزم أولئك الذين ينكرون الانتخابات، كما فعلنا في 2020 و[في انتخابات منتصف المدة] 2022. وعلينا أن نكون أكثر ذكاءً بشأن الطريقة التي نحاول بها تمكين الأشخاص المناسبين داخل الحزب الجمهوري.

وكانت كلينتون تتحدث بعد سقوط كيفن مكارثي، الذي أصبح أول رئيس لمجلس النواب الأمريكي يطرده حزبه بفضل المتطرفين المؤيدين لترامب.

ووصفت كلينتون ترامب بأنه "شعبوي استبدادي يسيطر حقا على الاحتياجات والرغبات العاطفية والنفسية لجزء من السكان وقاعدة الحزب الجمهوري".

وقالت إن الجمهوريين "يرون فيه شخصًا يتحدث نيابة عنهم، وهم مصممون على الاستمرار في التصويت له، وحضور مؤتمراته الانتخابية وارتداء بضائعه، لأنه لأي سبب كان هو وشكله السلبي للغاية من السياسة يتردد صداها لدى الجمهوريين".

وأضافت "ربما لا يحبون المهاجرين. ربما لا يحبون المثليين أو السود أو المرأة التي حصلت على ترقية في العمل لم يحصلوا عليها. ايا كان السبب."