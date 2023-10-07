اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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هجمات سيبرانية تستهدف مؤسسات إسبانية خلال القمة الأوروبية

السبت، 07 أكتوبر 2023 07:00 ص
هجمات سيبرانية تستهدف مؤسسات إسبانية خلال القمة الأوروبية هجمات سيبرانية - أرشيفية
وكالات

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تعرضت مواقع إلكترونية عدة تابعة لمؤسسات عامة إسبانية الجمعة لهجمات سيبرانية تزامنا مع استضافة مدينة غرناطة قمة غير رسمية للمجلس الأوروبى.

وقال المعهد الوطني للأمن السيبرانى فى إسبانيا فى بيان: "موجة من الهجمات السيبرانية تعرضت لها مؤسسات إسبانية مختلفة في خضم قمة غير رسمية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي".

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن المواقع الإلكترونية للعديد من الوزارات الإسبانية، وكذلك مواقع بلدية غرناطة ومؤسسات محلية أخرى، أصبحت غير متاحة.

وأوضح المعهد أن كل شيء "عاد إلى طبيعته" بعد أن منعت السلطات المختصة على الفور محاولات إغراق الخوادم التي عانت من انقطاع الخدمة والتعطل في أوقات مختلفة.

وأضاف أن هذه الموجة من الهجمات السيبرانية ركزت على جعل الموارد والخدمات المتضررة غير متاحة للمستخدمين.


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غرناطه

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