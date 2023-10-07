نشرة الحوادث.. ضبط 190 قطعة سلاح والقبض على 5 تجار عملة بالقاهرة والمنوفية

كتب إيهاب المهندس

شنت الأجهزة الأمنية خلال الساعات الماضية، حملات أمنية ضد الخارجين عن القانون، وتم ضبط 190 قطعة سلاح بحملات مكبرة.

حملة مكبرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط (252) قضية مخدرات، (190) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (83007) أحكام قضائية متنوعة، في 24 ساعة خلال حملات مكبرة.

مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات لتحقيق الانضباط، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 72255 مخالفة مرورية متنوعة.

ضبط كتب

نجت أجهزة الأمن في ضبط 205000 كتاب مدرسي بالجيزة، لمختلف المراحل التعليمية بدون ترخيص وضبط صاحب المكتبة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

لص الأعمدة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عاكل وبحوزته لوحة إرشادية واغترف بسرقتها من أحد أعمدة الإنارة وبيع ما يتحصل عليه لتاجر سيئ السمعة بمصر القديمة وعقب تفتيش مخزن التاجر عثر بداخله علي عدد من الأعمدة الحديدية

تجار عملة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين وبحوزتهما عملات أجنبية بتهمة الاتجار في القاهرة.

عصابة السيارات

نجحت أجهزة الامن في ضبط متهمين بسرقة سيارة من مطروح وضبطها بحوزة عامل بمحل كاوتش قبل تغيير ملامحها وبيعها.

ضبط 3 تحار عملة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 متهمين بالاتجار بالعملة الأجنبية ويحوزتهم كمية من العملات المختلفة.