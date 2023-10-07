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نتنياهو عن عملية طوفان الأقصى: "يوم أسود".. وأيام صعبة تنتظرنا

السبت، 07 أكتوبر 2023 11:09 م
نتنياهو عن عملية طوفان الأقصى: "يوم أسود".. وأيام صعبة تنتظرنا نتنياهو
كتب محمد جمال

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، السبت، إن اليوم هو يوم أسود معربا عن استعداده للثأر لهذا اليوم، مضيفا فى حديث له: "سنضرب مواقع الفصائل الفلسطينية حتى النهاية"، بحسب سكاى نيوز.
 
ودعا نتنياهو مواطنو غزو الخروج من القطاع لأن الجيش الإسرائيلى سيضرب بكل قوة، وحذر نتنياهو حركة حماس من المساس بالرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها، ووجه لهم رسالة " أقول لحماس أنتم مسؤولون عن صحة وسلامة الرهائن".
 
وأكد نتنياهو "نحن نواجه هذه المعركة معا هذه الحرب ستستغرق وقتا وأيام صعبة تنتظرنا لكننا سننتصر".
 
كما وجه نتنياهو الشكرللرئيس الأمريكى جو بايدن على تصريحاته القوية والواضحة.
 
وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 250 مستوطنا، وإصابة 1100 آخرين في عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية صباح السبت. 

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