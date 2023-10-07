مقتل رئيس المجلس الإقليمى لمستوطنة هنيجف.. ورئيس إسرائيل: نمر بوقت عصيب

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت الإذاعة الإسرائيلية، مقتل رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنة شعار هنيجف، أوفير ليبشتاين، في تبادل لإطلاق النار خلال هجوم شنه فلسطينيون.

من جانبه علق رئيس إسرائيل، إسحاق هرتسوغ، على أحدث اليوم، قائلا: "إن دولة إسرائيل تمر بوقت عصيب، إنني أعزز جيش الدفاع الإسرائيلي وقادته ومقاتليه وجميع قوات الأمن والإنقاذ.

وأضاف على موقع "إكس": "أطلب إرسال كلمات التشجيع والقوة إلى جميع سكان إسرائيل الذين يتعرضون للهجوم. أدعو الجميع إلى الانصياع لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، وإظهار الضمانة والهدوء المتبادلين. يمكننا مساعدة كل من يريد لنا الأذى!"

في السياق ذاته أعلن الجيش الإسرائيلي ، اليوم السبت ، استدعاء قوات الاحتياط بعد تعرض إسرائيل لرشقات صاروخية غير عادية من قبل حركة "حماس" في قطاع غزة، وتسلل مقاومين فلسطينيين إلى المستوطنات القريبة من القطاع واختطافهم جنودا ومستوطنين.

وقالت صحيفة يديعوت آحرونوت الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي أعلن حالة التأهب للحرب، ناسبة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قوله إنه استدعى الأجهزة الأمنية لاستشارة عاجلة في المقر العسكري في تل أبيب.

وذكرت الصحيفة أن المقاومين الفلسطينيين يتجولون بحرية ويطلقون النار في جميع الاتجاهات في مستوطنات الغلاف القريبة من قطاع غزة وأضرموا النار في المنازل ويحتجزون السكان رهائن.

وقالت الصحيفة إن هناك تقارير بأسر بعض المستوطنين والعبور بهم إلى قطاع غزة، وهو ما نشره في وقت سابق الإعلام العسكري التابع لحركة "حماس".