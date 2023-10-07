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مصرع زوجة وشقيقها على يد زوجها بدسوق في كفر الشيخ

السبت، 07 أكتوبر 2023 07:08 م
مصرع زوجة وشقيقها على يد زوجها بدسوق في كفر الشيخ جثه - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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لقى زوجة وشقيقها مصرعهما، على يد زوجها، بطعنات نافذة بالبطن والذراع، ليجري نقلهما بسيارات الإسعاف إلى مستشفى دسوق العام بمحافظة كفر الشيخ.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن وكذلك مأمور قسم شرطة دسوق، بورود إشارة من نقطة شرطة المستشفى بوصول رجل خمسيني وشقيقته في حالة سيئة وتوفوا أثناء قيام الأطباء بإسعافهما.

إنتقل على الفور ضباط وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة دسوق إلي حي دحروج وكذلك المستشفى وتبين مصرع كل من "ك. ا. ك"، 56 عاما، وشقيقته "كريمة"، 40 عاما، حيث توفي الأول نتيجة طعنة نافذة بالبطن، والثانية نتيجة جرح قطعي بالبطن طوله 30 سم، واشتباه بتر بالذراع الأيسر، حيث جرى إيداعهما بمشرحة مستشفي دسوق العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وبسؤال أهلية المتوفين إتهموا الزوج،"أ . م . أ "،  45 عاما، زوج الضحية الثانية، وأنه قام بالتعدي على زوجته وأثناء قيامها بطلب النجدة من شقيقها تعدي عليه هو الآخر محدثًا الإصابات التي أدت إلى وفاتهم، تحرر محضر بالواقعة وجري إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة كما جرى إيداع الجثتين بمشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف جهات التحقيق.


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