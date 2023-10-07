اليوم السابع
Ads
السبت، 07 أكتوبر 2023 03:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

مشاورات مصرية إماراتية حول التصعيد الخطير بين الفلسطينيين والإسرائيليين

السبت، 07 أكتوبر 2023 02:19 م
مشاورات مصرية إماراتية حول التصعيد الخطير بين الفلسطينيين والإسرائيليين وزير الخارجية ونظيره الإماراتى
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري تلقى اتصالاً هاتفياً من الشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، وذلك في إطار التشاور والتنسيق بشأن التصعيد الخطير الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
 
وذكر السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري حرص على إحاطة نظيره الإماراتي بالاتصالات التي تجريها مصر لوقف التصعيد ومحاولة احتواء الأزمة.
 
واتفق الجانبان على خطورة الموقف الحالي وضرورة بذل كافة الجهود من أجل الحيلولة دون خروج الوضع الأمني عن السيطرة وتعريض حياة المدنيين للمزيد من المخاطر والتهديدات.

وزاره الخارجيه

وساطه مصريه غزه

طوفان الاقصى

طوفان الأقصى

عملية طوفان الأقصى

السيوف الحديدية

عملية السيوف الحديدية

غزة

حرب غزة

كتائب القسام

محمد الضيف

صواريخ غزة

هجوم غزة على إسرائيل

جيش الاحتلال

أخبار غزة الآن عاجل

قصف غزة

قصف غزة الآن

غزة الآن بث مباشر

غزة الآن

خسائر إسرائيل

قطاع غزة

إسرائيل

حماس

فلسطين

أحداث غزة

حرب

حركة حماس

قوات الاحتلال

الاحتلال الاسرئيلي

ضرب غزة

اسرائيل

صواريخ حماس

اليوم السابع بلس

قتلى إسرائيل من صواريخ غزة

الوضع الأمني في غزة الآن

آخر أخبار غزة مع إسرائيل

قذائف صاروخية من غزة على إسرائيل

عدد شهداء فلسطين

جرائم إسرائيل ضد فلسطين

جرائم إسرائيل في غزة

وساطة مصر بين غزة وإسرائيل

وساطة مصرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة