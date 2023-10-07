مستشار الرئيس الفلسطينى: أكثر من 200 شهيد وألف مصاب فى قطاع غزة

محمد شعلان

أكد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، أن هناك عدوان إسرائيلي مستمر يتصاعد يوم بعد آخر وبلغ ذروته بالعدوان على قطاع غزة، واستمرار العدوان على الضفة الغربية والقدس، موضحا أن كل هذا سبب كل المآسي التي تحدث الآن.

وأضاف محمود الهباش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن هناك عدوان على قطاع غزة وقصف لمباني سكنية، مفيدا بأن هناك أكثر من 200 شهيد وأكثر من ألف مصاب في قطاع غزة، مهاجما الحكومة الإسرائيلية، قائلا: "هذه الحكومة خرجت عن كل حدود المألوف وأمريكا تغطي هذا العدوان بدعم غير محدود لإسرائيل.

وتابع: نعيش عدوان مستمر على المسجد الأقصى وانفلات لقطعان المستوطنين وأكثر من 7 آلاف أسير في سجون الاحتلال، وبالنسبة للقضايا الميدانية في غزة نكيلها لمن هم متواجدون في الميدان ولهم الحق في الحديث عن أنفسهم"، مؤكدا أن الأمور الميدانية شديدة الحساسية والعالم يشاهد منذ الصباح استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.