اليوم السابع
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مدبولى للمشاركين فى حفل عام الإيسيسكو للشباب: "أنقل لكم تحيات الرئيس السيسى"

السبت، 07 أكتوبر 2023 12:29 م
مدبولى للمشاركين فى حفل عام الإيسيسكو للشباب: "أنقل لكم تحيات الرئيس السيسى" الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتب محمد عبد العظيم - محمد صبحى

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رحب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، بالمشاركين في احتفالية إطلاق عام شباب الإيسيسكو، قائلا: "أرحب بكم في أرض بلدكم الثاني مصر.. انقل لكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتمنياته لكم جميعا بكل النجاح والتفوق في هذه الفعالية الهامة جدا".

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في احتفالية حفل عام الايسيسكو للشباب والمقامة فى العاصمة الإدارية الجديدة،: "أوجه الشكر للدكتور سالم المالك مدير منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة على التواجد والتنظيم لهذه الفعالية المتميزة بمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

 


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