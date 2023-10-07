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محمود فوزى: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي يدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية

السبت، 07 أكتوبر 2023 04:34 م
محمود فوزى: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي يدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية المستشار محمود فوزى
كتب محمد عبد العظيم - تصوير حسن محمد

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قال المستشار محمود فوزي، الممثل القانونى للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية أدركت أن الحاجة إلى التشغيل وتلافي خطر البطالة وحتمية بنية أساسية قوية من عوامل نجاح تجارب الدول.

وأضاف المستشار محمود فوزي، خلال مؤتمر صحفي: "الانتخاب حق ومشاركة المواطنين في الحياة العامة واجب وطني.. والمرشح الرئاسي يدعو جميع المواطنين إلى الاشتراك الإيجابي.. واختيار الأفضل والأصلح في انتخابات الرئاسة من أجل انتخابات تعددية تنافسية نظيفة تولد حياة سياسية مفعمة بالتجدد وتطابق المعايير في الأمم المتقدمة".

وأجرى اليوم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الكشف الطبي اللازم لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024. 
 
وكان في استقبال المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية.
 
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