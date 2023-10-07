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محمود فوزى: الحوار الوطنى نشط الحياة السياسية ورؤساء أحزاب ترشحوا للرئاسة

السبت، 07 أكتوبر 2023 04:39 م
محمود فوزى: الحوار الوطنى نشط الحياة السياسية ورؤساء أحزاب ترشحوا للرئاسة المستشار محمود فوزى
كتب محمد عبد العظيم - تصوير حسن محمد

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قال المستشار محمود فوزى، الممثل القانونى للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الحوار الوطني الذي أطلق على مدار عام ونصف على محاور سياسية واقتصادية ومجتمعية، وما دارت فيه من جلسات جادة ومعمقة عكست كل ألوان الطيف المصري وما صدرت عنه من توصيات مبشرة في المرحلة الأولي كانت محل توافق أفضل الأثر في تنشيط الحياة السياسية وكونت لبنة لتحرك الأحزاب وتنشطها".

وأضاف المستشار محمود فوزى، خلال مؤتمر صحفي: "عدد من رؤساء الأحزاب في الإعلان عن الترشح لهذا المنصب الرفيع".

وأجرى اليوم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الكشف الطبي اللازم لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024. 
 
وكان في استقبال المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية.
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