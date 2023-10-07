محافظ شمال سيناء يستقبل نقيب الأشراف خلال زيارته إلى مدينة العريش

شمال سيناء - محمد حسين

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، اليوم، السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، والوفد المرافق له خلال زيارته الي مدينة العريش، للمشاركة في احتفال نقابة الأشراف بالمولد النبوي الشريف وذكري انتصارات أكتوبر، في حضور العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، الدكتور سامي الشريف، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، والشحات العزازي، داعية إسلامية، حاتم عبد القادر من اشراف العريش.

وأكد المحافظ، أن انتصار أكتوبر العظيم سطرت فيه قواتنا المسلحة ملحمة تاريخية كبيرة في تحرير أرض سيناء الحبيبة، مشيرًا إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية على مستوي مراكز ومدن المحافظة بمناسبة ذكري انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

قال نقيب الأشراف، أن انتصارات أكتوبر سطّرت أعظم ملاحم التكاتف بين الشعب المصري وقواته المسلحة وستظل علامة بارزة في تاريخها، مشيدًا بدور القوات المسلحة في تحقيق التنمية، ودورها الحاسم في استئصال جذور الإرهاب.