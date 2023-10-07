محافظ الجيزة يتفقد غدا انتظام العملية التعليمية بعدد من المدارس

كتبت - مرام محمد

يجري اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح غد الأحد، جوله تفقدية على عدد من المدارس؛ لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالعام الدراسي الجديد.

وتشمل جولة محافظ الجيزة حضور طابور الصباح مع الطلاب بمدرسة السعيدية الثانوية بنين بحي جنوب الجيزة، ثم تفقد مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بنات ومدرسة المدينة الجامعية الابتدائية بشارع التحرير بالدقي.

ومع انطلاق العام الدراسي الجديد يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، شدد محافظ الجيزة على ضرورة توجيه مديري الإدارات التعليمية بالتواجد اليومي بالمدارس والمرور الدوري للوقوف على انتظام العملية التعليمية ودعم المجموعات المدرسية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

ووجه اللواء أحمد راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الجهود لمنع أية مخالفات بمحيط المدارس ومنع أية تعديات ورفع الإشغالات لتيسير حركة المرور وتعيين دوريات نظافة على مدار اليوم لمنع تراكم أي مخلفات بمحيط المدارس.