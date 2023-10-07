مجلس الأمن يجتمع غدا لبحث أزمة التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وكالات

يعتزم مجلس الأمن الدولى، الاجتماع غدًا، الأحد؛ لبحث التصعيد الحاصل بين الفلسطينيين وإسرائيل، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

وحثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على بذل جهود دبلوماسية في الشرق الأوسط من أجل منع توسع النزاع بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حسب وكالات.

وأكد أنه "لا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال مفاوضات تؤدي إلى حل الدولتين".