مايا مرسى مشيدة بمسلسل "الفريدو" للشركة المتحدة: رسالة هادفة للمجتمع

وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن العمل نقل الصراع الداخلى للمريضة فى المراحل الأولى إلى آخر يوم فى هذه الرحلة، مؤكدة أن الفنانة إلهام شاهين قدمته بكل صدق ومهارة تجعلك تصدق أنها لا تتذكر فعلا ونقلها من حديث إلى حديث وكأنه واقع، والحب والحنان الموجودين فى عيونها تجاه من تحب.. وهذا لا يحتاج إلى الذاكرة فالحب موجود داخل القلب لا ينتهي.

كما وجهت الدكتورة مايا مرسى التحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لطرح مرض من أهم أمراض العصر على المجتمع فى صورته الحقيقية، واختتمت : "مبروك لكل من شارك فى هذا العمل وتحية لكل عمل درامى يخرج برسالة هادفة للمجتمع".