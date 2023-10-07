اليوم السابع
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وتشيد ببراعة الفنانة إلهام شاهين..

مايا مرسى مشيدة بمسلسل "الفريدو" للشركة المتحدة: رسالة هادفة للمجتمع

السبت، 07 أكتوبر 2023 12:30 م
مايا مرسى مشيدة بمسلسل "الفريدو" للشركة المتحدة: رسالة هادفة للمجتمع مسلسل الفريدو
كتب محمود راغب

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وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، تحية كبيرة للممثلة القديرة الفنانة إلهام شاهين وكل القائمين على مسلسل "الفريدو"، لنقلهم بكل حرفية متاعب مرض الزهايمر.
 

وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن العمل نقل الصراع الداخلى للمريضة فى المراحل الأولى إلى آخر يوم فى هذه الرحلة، مؤكدة أن الفنانة إلهام شاهين قدمته بكل صدق ومهارة تجعلك تصدق أنها لا تتذكر فعلا ونقلها من حديث إلى حديث وكأنه واقع، والحب والحنان الموجودين فى عيونها تجاه من تحب.. وهذا لا يحتاج إلى الذاكرة فالحب موجود داخل القلب لا ينتهي.

 

كما وجهت الدكتورة مايا مرسى التحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لطرح مرض من أهم أمراض العصر على المجتمع فى صورته الحقيقية، واختتمت : "مبروك لكل من شارك فى هذا العمل وتحية لكل عمل درامى يخرج برسالة هادفة للمجتمع".


مايا مرسى

القومى للمرأة

مسلسل الفريدو

الشركة المتحده

الزهايمر



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