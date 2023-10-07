فرنسا تنصح مواطنيها بعدم الذهاب للقدس والأراضى الفلسطينية

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أوصت وزارة الخارجية الفرنسية، المواطنين الفرنسيين بعدم الذهاب إلى القدس والأراضى الفلسطينية، وذلك عقب الهجمات التى وقعت اليوم /السبت/ واستهدفت إسرائيل.

وذكرت الوزراة - فى بيان نشرته على موقعها الالكترونى اليوم /السبت/ - "بعد الهجمات التى وقعت اليوم فى إسرائيل والقدس، من المرجح أن تتدهور الأوضاع بشكل سريع".



ونصحت الخارجية - فى بيانها - المواطنين الفرنسيين بالتحلى باليقظة واتباع تعليمات السلطات المحلية، وتجنب التنقل والبقاء فى منازلهم.



من جانبها، أعلنت شركة طيران "ترانسافيا" الفرنسية إلغاء رحلة بين باريس وتل أبيب كانت مقررة اليوم.



وقال متحدث باسم الشركة، إن هذه الرحلة التى كان مقررا أن تغادر مطار أورلى وتصل بعد منتصف الليل إلى تل أبيب، تم إلغاؤها حتى لا يلجأ طاقم الطائرة من النوم هناك بسبب "الوضع الأمني".



وأطلقت حماس وابلا من الصواريخ تجاه إسرائيل صباح اليوم، حيث سُمع دوى انفجارات من عدة مواقع انطلقت بعدها صافرات الإنذار فى شوارع عسقلان وتل أبيب ومناطق أخرى داخل إسرائيل.



وأسفر الهجوم المباغت عن سقوط عشرات قتلى وإصابة مئات الإسرائيليين، وسط تقارير عن أسر جنود خلال العملية التى أطلق عليها "طوفان الأقصى".

وكانت حماس قد شنت هجوما غير مسبوق على إسرائيل، ودخل المسلحون الأراضى الإسرائيلية باستخدام الدراجات النارية والقوارب، فى حين تم إطلاق وابل من آلاف الصواريخ من قطاع غزة.



وقالت نجمة داوود الحمراء (جهاز الاسعاف الإسرائيلي) إن الهجوم أسفر عن مقتل نحو 100 إسرائيلي، وأصيب نحو 1000.



كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة رسميا استشهاد 198 شخصا وإصابة 1610 آخرين جراء القصف الاسرائيلى على القطاع .