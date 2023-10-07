فتيات برنامج "ريحانة" فى زيارة لدار الوفاء لرعاية المسنين بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

توجهت فتيات البرنامج القيادى "ريحانة" إلى دار الوفاء لرعاية المسنين، ضمن فعاليات البرنامج بمراكز شباب كفر الشيخ، الذي يستمر حتى 15 أكتوبر الجاري، تنظمه إدارة تنمية النشء بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب برعاية قرينة السيد رئيس الجمهورية وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن الفعاليات بدأت بقيام فتيات "ريحانه" اليوم السبت، بزيارة دار الوفاء للمسنين، وتوزيع الهدايا والورود على نزيلات وعاملات الدار ،مما جعل الزيارة تترك أثرا طيبا فى نفوس النزلاء من كبار السن، مشيرا أن السبت المقبل الموافق 14أكتوبر، تنطلق مسيرة مشي لفتيات "ريحانه "لنشر التوعية واحتفالا بذكرى نصر أكتوبر من أمام دوران النصر بمشاركة 500 فتاة من أعضاء مراكز الشباب.

تقام فعاليات برنامج "ريحانة" بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف الدكتورة جيهان حنفي، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وبحضور لبنى ابوالقاسم، مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، وفتيات ريحانة.



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