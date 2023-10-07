ضبط 85 ديلر مخدرات بمحيط المدارس والجامعات بحملات أمنية

كتب محمود عبد الراضى

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع القطاعات المعنية عدة حملات أمنية مُكبرة إستهدفت ضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات والأندية الرياضية ومراكز الشباب والمقاهى والأكشاك على مستوى الجمهورية.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 4 أيام عن ضبط (70) قضية متنوعة ، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (85) متهم.. وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت (54,560 كيلو جرام) وكمية من مخدر البانجو وزنت (8,30 كيلو جرام.

ونجحت الجهود في ضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت (5,35 كيلو جرام) وكمية من مخدر الأفيون وزنت (1,050 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس "شابو" وزنت (1,150 كيلو جرام) وكمية من مخدر كوكايين وزنت (520 جرام) وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (260 جرام) وكمية من فطر عيش الغراب "مشروم" وزنت (25 جرام) و (23985) قرص ترامادول.

وتمكنت الجهود من ضبط (2800) قرص مؤثر و (1250) قرص إكستاسى "خبوط" و (25) قرص كبتاجون و (205) طابع مخدر وتنفيذ (35) حكم قضائى متنوع.

وتم ضبط (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – طبنجة – 2فرد خرطوش – خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 84 هاتف محمول – 7 سيارات – 14دراجة نارية – 18قطعة سلاح أبيض – 7ميزان – ساعة يد – 340 عبوة قطرة مخدرة–

80 قرص غير مصرح بتداوله).

لاقت تلك الحملة إستحسان ورضاء المواطنين لإستشعارهم بالأمن والأمان .. وجارى استمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.