ضبط 205 آلاف كتاب تعليمى بدون ترخيص

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط (مالكى محلين- كائنين بمحافظة الجيزة) لقيامهما ببيع أجهزة ريسيفر معدة لفك شفرات القنوات الفضائية – غير مصرح بتداولها بالأسواق- بالمخالفة للقانون.. وبالتفتيش فى حضورهما بالمحلين المشار إليهما تم ضبط (48 جهاز "ريسيفر" مجهزين ببرامج لبث القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص"- 3 لانات هوائية لربط الأجهزة بالإنترنت) .

وأسفرت الجهود عن ضبط (مالك مكتبة ومخزن) لقيامه ببيع وتخزين العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية بدون ترخيص أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.. وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (205000 ألف كتاب تعليمى لسنوات ومواد دراسية مختلفة "بدون ترخيص").

وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى.