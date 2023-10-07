اليوم السابع
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ضبط 205 آلاف كتاب تعليمى بدون ترخيص

السبت، 07 أكتوبر 2023 11:37 ص
ضبط 205 آلاف كتاب تعليمى بدون ترخيص حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط (مالكى محلين- كائنين بمحافظة الجيزة) لقيامهما ببيع أجهزة ريسيفر معدة لفك شفرات القنوات الفضائية – غير مصرح بتداولها بالأسواق- بالمخالفة للقانون.. وبالتفتيش فى حضورهما بالمحلين المشار إليهما تم ضبط (48 جهاز "ريسيفر" مجهزين ببرامج لبث القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص"- 3 لانات هوائية لربط الأجهزة بالإنترنت) .
 
 وأسفرت الجهود عن ضبط (مالك مكتبة ومخزن) لقيامه ببيع وتخزين العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية بدون ترخيص أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.. وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (205000 ألف كتاب تعليمى لسنوات ومواد دراسية مختلفة "بدون ترخيص").  
وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى.

ضبط كتب تعليمية

كتب بدون ترخيص

ضبط مالك مكتبة

وزارة الداخلية



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