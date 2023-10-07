ضبط 15 قضة مخدرات فى حملات أمنية بأسوان ودمياط

كتب محمود عبد الراضي

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ففي مديرية أمن أسوان، تم ضبط عدد (6) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,150 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين ، الشابو"- عدد من الأقراص المخدرة)، بحوزة 8 متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية، وكذا (2 فرد محلى وطلقة لذات العيار) بحوزة 3 متهمين، و تنفيذ عدد (824) حكم قضائى متنوع.

وفي مديرية أمن دمياط، تم ضبط عدد (9) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 9,600 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين) وكذا (6 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 11متهم لـ 7 منهم معلومات جنائية.