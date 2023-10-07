ضبط لصوص خطوط البترول في القليوبية

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الداخلية من ضبط 3 مزارعين بالقليوبية لقيامهم بتركيب محبس بأحد خطوط نقل المواد البترولية وسرقة كمية من السولار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من (مسئول الأمن بإحدى شركات البترول) بإكتشافه وجود بقعة بترولية ناتجة عن تسريب من ماسورة خط أنابيب سولار كائن بدائرة المركز والعثور على برميل بلاستيكى داخل حفرة أعلى ماسورة الخط مُثبت به محبس.

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة،(3 مزارعين- مقيمون بدائرة المركز).. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (2 جركن بهما كمية من السولار).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.